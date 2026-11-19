Vor 3 Jahren wurden CDW-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 215.29 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1’000 USD in die CDW-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4.645 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 18.11.2026 auf 169.01 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 785.03 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 21.50 Prozent eingebüsst.

Die Marktkapitalisierung von CDW belief sich zuletzt auf 20.39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch