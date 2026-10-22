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22.10.2026 16:02:20
S&P 500-Papier CDW-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CDW von vor 3 Jahren bedeutet
Vor Jahren CDW-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 3 Jahren wurde das CDW-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 200.42 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.499 CDW-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des CDW-Papiers auf 158.28 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 78.97 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 21.03 Prozent verringert.
CDW war somit zuletzt am Markt 19.30 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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