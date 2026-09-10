S&P 500-Papier CDW-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CDW von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurde das CDW-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 43.69 USD. Bei einem CDW-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2.289 CDW-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.09.2026 gerechnet (142.37 USD), wäre die Investition nun 325.86 USD wert. Mit einer Performance von +225.86 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von CDW belief sich zuletzt auf 18.02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch