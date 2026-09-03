CDW Aktie 21034308 / US12514G1085
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03.09.2026 16:02:23
S&P 500-Papier CDW-Aktie: So viel hätte eine Investition in CDW von vor 5 Jahren gekostet
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen CDW-Einstiegs gewesen.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit CDW-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die CDW-Aktie bei 202.70 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die CDW-Aktie investiert, befänden sich nun 49.334 CDW-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 7’334.48 USD, da sich der Wert einer CDW-Aktie am 02.09.2026 auf 148.67 USD belief. Mit einer Performance von -26.66 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Zuletzt ergab sich für CDW eine Börsenbewertung in Höhe von 18.82 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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