S&P 500-Papier CDW-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CDW-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Am 05.11.2016 wurde das CDW-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des CDW-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 43.73 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 228.676 CDW-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 38’589.07 USD, da sich der Wert eines CDW-Anteils am 04.11.2026 auf 168.75 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 285.89 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von CDW belief sich zuletzt auf 18.69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch