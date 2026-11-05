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05.11.2026 16:02:21
S&P 500-Papier CDW-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CDW-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren CDW-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Am 05.11.2016 wurde das CDW-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des CDW-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 43.73 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 228.676 CDW-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 38’589.07 USD, da sich der Wert eines CDW-Anteils am 04.11.2026 auf 168.75 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 285.89 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von CDW belief sich zuletzt auf 18.69 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
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Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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