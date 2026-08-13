S&P 500-Papier CDW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CDW-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurde das CDW-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 45.29 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 220.799 CDW-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 12.08.2026 30’176.64 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 136.67 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 201.77 Prozent vermehrt.

Alle CDW-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 16.95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch