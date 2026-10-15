CDW Aktie 21034308 / US12514G1085
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|CDW-Performance
|
15.10.2026 16:02:25
S&P 500-Papier CDW-Aktie: Hätte sich eine CDW-Kapitalanlage von vor einem Jahr bezahlt gemacht?
Investoren, die vor Jahren in CDW-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der CDW-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 148.83 USD wert. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 67.191 CDW-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 14.10.2026 10’085.33 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 150.10 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 0.85 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für CDW eine Börsenbewertung in Höhe von 19.02 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu CDW Corp (New)
|
15.10.26
|S&P 500-Papier CDW-Aktie: Hätte sich eine CDW-Kapitalanlage von vor einem Jahr bezahlt gemacht? (finanzen.ch)
|
13.10.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 liegt letztendlich im Minus (finanzen.ch)
|
13.10.26
|S&P 500 aktuell: So entwickelt sich der S&P 500 aktuell (finanzen.ch)
|
08.10.26
|S&P 500-Wert CDW-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CDW von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
01.10.26
|S&P 500-Titel CDW-Aktie: So viel Verlust hätte ein CDW-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
24.09.26
|S&P 500-Titel CDW-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CDW von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
17.09.26
|S&P 500-Titel CDW-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CDW von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Börse New York: S&P 500 beendet die Freitagssitzung mit Gewinnen (finanzen.ch)