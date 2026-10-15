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CDW-Performance 15.10.2026 16:02:25

S&P 500-Papier CDW-Aktie: Hätte sich eine CDW-Kapitalanlage von vor einem Jahr bezahlt gemacht?

Investoren, die vor Jahren in CDW-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

CDW
126.52 CHF -0.28%
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades der CDW-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 148.83 USD wert. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 67.191 CDW-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 14.10.2026 10’085.33 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 150.10 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 0.85 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für CDW eine Börsenbewertung in Höhe von 19.02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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