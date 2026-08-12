CBRE Grou a Aktie 14022594 / US12504L1098
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lohnende CBRE Group A-Anlage?
|
12.08.2026 16:02:41
S&P 500-Papier CBRE Group A-Aktie: So viel Verlust hätte eine CBRE Group A-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen Investment in CBRE Group A-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
CBRE Group A-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die CBRE Group A-Aktie an diesem Tag 156.12 USD wert. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 6.405 CBRE Group A-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 11.08.2026 auf 147.46 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 944.53 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 5.55 Prozent.
Am Markt war CBRE Group A jüngst 41.74 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Nachrichten zu CBRE Group Inc. (A)
|
16:02
|S&P 500-Papier CBRE Group A-Aktie: So viel Verlust hätte eine CBRE Group A-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
05.08.26
|S&P 500-Titel CBRE Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CBRE Group A von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
29.07.26
|S&P 500-Wert CBRE Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CBRE Group A von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
28.07.26
|Ausblick: CBRE Group A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
22.07.26
|S&P 500-Wert CBRE Group A-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CBRE Group A von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
15.07.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 bewegt schlussendlich im Plus (finanzen.ch)
|
15.07.26
|Handel in New York: S&P 500 nachmittags in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
15.07.26
|S&P 500 aktuell: Pluszeichen im S&P 500 (finanzen.ch)