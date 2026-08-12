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CBRE Grou a Aktie 14022594 / US12504L1098

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Lohnende CBRE Group A-Anlage? 12.08.2026 16:02:41

S&P 500-Papier CBRE Group A-Aktie: So viel Verlust hätte eine CBRE Group A-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in CBRE Group A-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

CBRE Grou a
119.60 CHF 0.65%
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CBRE Group A-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die CBRE Group A-Aktie an diesem Tag 156.12 USD wert. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 6.405 CBRE Group A-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 11.08.2026 auf 147.46 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 944.53 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 5.55 Prozent.

Am Markt war CBRE Group A jüngst 41.74 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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