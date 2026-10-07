S&P 500-Papier CBRE Group A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CBRE Group A von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurde das CBRE Group A-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 152.69 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die CBRE Group A-Aktie investiert, befänden sich nun 0.655 CBRE Group A-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.10.2026 gerechnet (130.66 USD), wäre die Investition nun 85.57 USD wert. Mit einer Performance von -14.43 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Zuletzt verbuchte CBRE Group A einen Börsenwert von 37.33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch