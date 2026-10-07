CBRE Grou a Aktie 14022594 / US12504L1098
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|Lukrative CBRE Group A-Investition?
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07.10.2026 16:02:27
S&P 500-Papier CBRE Group A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CBRE Group A von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren CBRE Group A-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 1 Jahr wurde das CBRE Group A-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 152.69 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die CBRE Group A-Aktie investiert, befänden sich nun 0.655 CBRE Group A-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.10.2026 gerechnet (130.66 USD), wäre die Investition nun 85.57 USD wert. Mit einer Performance von -14.43 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Zuletzt verbuchte CBRE Group A einen Börsenwert von 37.33 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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