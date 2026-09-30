S&P 500-Papier CBRE Group A-Aktie: So viel hätte eine Investition in CBRE Group A von vor 10 Jahren abgeworfen

Das CBRE Group A-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 27.98 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 357.398 CBRE Group A-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 29.09.2026 auf 130.84 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 46’761.97 USD wert. Damit wäre die Investition 367.62 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von CBRE Group A belief sich zuletzt auf 37.77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch