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25.11.2026 16:02:23
S&P 500-Papier CBRE Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CBRE Group A von vor 10 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen CBRE Group A-Investment gewesen.
Am 25.11.2016 wurde die CBRE Group A-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der CBRE Group A-Anteile betrug an diesem Tag 29.41 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 34.002 CBRE Group A-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 4’538.59 USD, da sich der Wert einer CBRE Group A-Aktie am 24.11.2026 auf 133.48 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 353.86 Prozent gleich.
Jüngst verzeichnete CBRE Group A eine Marktkapitalisierung von 37.29 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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