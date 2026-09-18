S&P 500-Papier Caseys General Stores-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Caseys General Stores von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurde die Caseys General Stores-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Caseys General Stores-Aktie betrug an diesem Tag 543.71 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10’000 USD in die Caseys General Stores-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 18.392 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11’172.32 USD, da sich der Wert einer Caseys General Stores-Aktie am 17.09.2026 auf 607.45 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 11.72 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Caseys General Stores belief sich zuletzt auf 21.73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch