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|Caseys General Stores-Investment im Blick
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23.10.2026 16:02:22
S&P 500-Papier Caseys General Stores-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Caseys General Stores von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Caseys General Stores-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Caseys General Stores-Papier statt. Zum Handelsende stand das Caseys General Stores-Papier an diesem Tag bei 264.76 USD. Wer vor 3 Jahren 1’000 USD in die Caseys General Stores-Aktie investiert hat, hat nun 3.777 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 2’695.46 USD, da sich der Wert einer Caseys General Stores-Aktie am 22.10.2026 auf 713.65 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 169.55 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von Caseys General Stores belief sich jüngst auf 25.67 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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