Am 27.11.2021 wurde die Caseys General Stores-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Caseys General Stores-Aktie bei 194.83 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Caseys General Stores-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.513 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 25.11.2026 358.39 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 698.26 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 258.39 Prozent angewachsen.

Caseys General Stores markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 25.74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch