S&P 500-Papier Caseys General Stores-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Caseys General Stores-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Die Caseys General Stores-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 112.14 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Caseys General Stores-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.892 Caseys General Stores-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 614.88 USD, da sich der Wert eines Caseys General Stores-Anteils am 05.11.2026 auf 689.53 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 614.88 USD, was einer positiven Performance von 514.88 Prozent entspricht.

Der Marktwert von Caseys General Stores betrug jüngst 24.87 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch