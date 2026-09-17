Carvana Aktie 36334768 / US1468691027
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17.09.2026 16:02:20
S&P 500-Papier Carvana-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Carvana von vor einem Jahr bedeutet
Bei einem frühen Investment in Carvana-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
Heute vor 1 Jahr wurde das Carvana-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Carvana-Anteile an diesem Tag bei 75.61 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 13.225 Carvana-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Carvana-Aktie auf 65.40 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 864.94 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 13.51 Prozent eingebüsst.
Der Carvana-Wert an der Börse wurde auf 48.19 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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