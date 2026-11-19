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|Profitabler Carvana-Einstieg?
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19.11.2026 16:02:18
S&P 500-Papier Carvana-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Carvana von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Carvana-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Carvana-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 6.41 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Carvana-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 156.104 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 18.11.2026 auf 71.78 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11’205.12 USD wert. Damit wäre die Investition 1’020.51 Prozent mehr wert.
Carvana erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 51.47 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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