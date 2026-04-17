S&P 500-Papier Carrier Global-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Carrier Global-Aktionäre freuen

Im Zuge der Hauptversammlung von S&P 500-Wert Carrier Global am 15.04.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 0.92 USD je Aktie beschlossen. Die Aktionärsvergütung vergrösserte sich damit im Vorjahresvergleich um 15.00 Prozent. Die Gesamtsumme der Dividendenzahlungen von Carrier Global beträgt 772.00 Mio. USD. Damit wurde die Carrier Global-Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 15.22 Prozent erhöht.

Carrier Global- Dividendenrendite im Blick

Letztlich notierte das Carrier Global-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung via New York bei 58.55 USD. Das Carrier Global-Papier verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 1.73 Prozent. Die Dividendenrendite vergrösserte sich damit im Vorjahresvergleich, als sie noch 1.16 Prozent betrug.

Gegenüberstellung von Kursentwicklung und realer Rendite

Im Zeitraum von 5 Jahren hat sich der Aktienkurs von Carrier Global via New York 33.46 Prozent verteuert. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite mit 48.67 Prozent stärker zugenommen als der Carrier Global-Kurs.

Dividendenaussichten von Dividenden-Aktie Carrier Global

Für das Jahr 2026 sehen Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 1.00 USD voraus. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 1.68 Prozent zurückgehen.

Carrier Global-Grunddaten

Die Börsenbewertung des S&P 500-Unternehmens Carrier Global steht aktuell bei 48.940 Mrd. USD. Das Carrier Global-KGV beläuft sich aktuell auf 30.26. Im Jahr 2025 erwirtschaftete Carrier Global einen Umsatz von 21.747 Mrd.USD sowie ein EPS von 1.72 USD.

Redaktion finanzen.ch