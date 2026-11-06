S&P 500-Papier CarMax-Aktie: So viel Verlust hätte eine CarMax-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor 5 Jahren wurden CarMax-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 154.69 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das CarMax-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0.646 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 34.00 USD, da sich der Wert eines CarMax-Papiers am 05.11.2026 auf 52.60 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -66.00 Prozent.

CarMax markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7.81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch