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|Rentabler CarMax-Einstieg?
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06.11.2026 16:02:19
S&P 500-Papier CarMax-Aktie: So viel Verlust hätte eine CarMax-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Anleger, die vor Jahren in CarMax-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Vor 5 Jahren wurden CarMax-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 154.69 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das CarMax-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0.646 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 34.00 USD, da sich der Wert eines CarMax-Papiers am 05.11.2026 auf 52.60 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -66.00 Prozent.
CarMax markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7.81 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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