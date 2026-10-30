S&P 500-Papier CarMax-Aktie: So viel Verlust hätte ein CarMax-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurde die CarMax-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 60.67 USD. Bei einem CarMax-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 164.826 CarMax-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des CarMax-Papiers auf 56.17 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9’258.28 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 7.42 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von CarMax belief sich zuletzt auf 7.95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch