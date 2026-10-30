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30.10.2026 16:02:15
S&P 500-Papier CarMax-Aktie: So viel Verlust hätte ein CarMax-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren in CarMax-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 3 Jahren wurde die CarMax-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 60.67 USD. Bei einem CarMax-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 164.826 CarMax-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des CarMax-Papiers auf 56.17 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9’258.28 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 7.42 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von CarMax belief sich zuletzt auf 7.95 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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Analysen zu CarMax Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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