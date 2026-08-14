CarMax Aktie 1484907 / US1431301027
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14.08.2026 16:02:23
S&P 500-Papier CarMax-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CarMax von vor 5 Jahren verloren
Vor Jahren CarMax-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Am 14.08.2021 wurde das CarMax-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 128.09 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.781 CarMax-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 46.88 USD, da sich der Wert eines CarMax-Papiers am 13.08.2026 auf 60.05 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 46.88 USD, was einer negativen Performance von 53.12 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von CarMax belief sich jüngst auf 8.36 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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