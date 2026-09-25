CarMax Aktie 1484907 / US1431301027
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25.09.2026 16:02:27
S&P 500-Papier CarMax-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CarMax-Investment von vor einem Jahr verdient
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in CarMax-Aktien verdienen können.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit CarMax-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 45.60 USD. Bei einem CarMax-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2.193 CarMax-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 123.60 USD, da sich der Wert eines CarMax-Papiers am 24.09.2026 auf 56.36 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 23.60 Prozent gesteigert.
CarMax wurde jüngst mit einem Börsenwert von 8.16 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu CarMax Inc.
Analysen zu CarMax Inc.
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Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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