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16.11.2026 16:02:16
S&P 500-Papier Cardinal Health-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cardinal Health von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Cardinal Health-Investment gewesen.
Am 16.11.2025 wurde das Cardinal Health-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 205.37 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 USD in die Cardinal Health-Aktie investierten, hätten nun 48.693 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 281.10 USD gerechnet, wäre die Investition nun 13’687.49 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 36.87 Prozent vermehrt.
Cardinal Health war somit zuletzt am Markt 64.88 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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