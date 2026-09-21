S&P 500-Papier Cardinal Health-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Cardinal Health von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurde die Cardinal Health-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 149.60 USD wert. Bei einem Cardinal Health-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.668 Cardinal Health-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Cardinal Health-Papiers auf 225.38 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 150.66 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 50.66 Prozent.

Der Börsenwert von Cardinal Health belief sich jüngst auf 52.39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch