Cardinal Health Aktie 196652 / US14149Y1082
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25.05.2026 16:02:16
S&P 500-Papier Cardinal Health-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Cardinal Health von vor 10 Jahren abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in Cardinal Health-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Am 25.05.2016 wurden Cardinal Health-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Cardinal Health-Papiers betrug an diesem Tag 76.73 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 13.033 Cardinal Health-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.05.2026 gerechnet (200.68 USD), wäre das Investment nun 2’615.40 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 161.54 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Cardinal Health belief sich zuletzt auf 46.99 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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