Am 22.11.2023 wurden Cardinal Health-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Cardinal Health-Aktie bei 105.88 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.944 Cardinal Health-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 20.11.2026 auf 272.81 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 257.66 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 157.66 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Cardinal Health belief sich jüngst auf 62.62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch