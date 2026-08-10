S&P 500-Papier Cardinal Health-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cardinal Health von vor 5 Jahren eingefahren

Vor 5 Jahren wurde das Cardinal Health-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Cardinal Health-Aktie bei 51.01 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Cardinal Health-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1.960 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 07.08.2026 auf 236.40 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 463.44 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 363.44 Prozent vermehrt.

Cardinal Health wurde am Markt mit 55.33 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch