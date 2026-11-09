S&P 500-Papier Cardinal Health-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cardinal Health-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurde die Cardinal Health-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Cardinal Health-Aktie bei 69.25 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 14.440 Cardinal Health-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3’923.75 USD, da sich der Wert eines Cardinal Health-Papiers am 06.11.2026 auf 271.72 USD belief. Damit wäre die Investition 292.38 Prozent mehr wert.

Insgesamt war Cardinal Health zuletzt 62.96 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch