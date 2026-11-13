S&P 500-Papier Cardinal Health-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Cardinal Health Aktionären eine Freude

Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Papier Cardinal Health am 12.11.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2026 in Höhe von 2.05 USD je Aktie beschlossen. Die Aktionärsvergütung wuchs damit im Vergleich zum Vorjahr um 0.985 Prozent an. Insgesamt wurde entschieden 491.00 Mio. USD an Aktionäre auszuzahlen. Damit wurde die Cardinal Health-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 0.607 Prozent reduziert.

Cardinal Health-Dividendenrendite

Das Cardinal Health-Papier beendete den Tag der Hauptversammlung via New York bei 278.14 USD. Der Cardinal Health-Titel verzeichnet für das Jahr 2026 eine Dividendenrendite von 0.86 Prozent. Somit reduzierte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 1.21 Prozent.

Vergleich von Kursentwicklung und tatsächlicher Rendite

Innerhalb von 3 Jahren hat sich der Aktienkurs von Cardinal Health via New York 165.05 Prozent nach oben entwickelt. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einem Plus von 168.96 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenerwartung von Dividenden-Aktie Cardinal Health

Für das Jahr 2027 gehen FactSet-Analysten von einer Erhöhung der Dividende auf 2.09 USD aus. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 0.75 Prozent nachlassen.

Basisinformationen zu Dividenden-Aktie Cardinal Health

Die Marktkapitalisierung des S&P 500-Unternehmens Cardinal Health beträgt aktuell 64.025 Mrd. USD. Cardinal Health verfügt über ein KGV von aktuell 32.85. Im Jahr 2026 erzielte Cardinal Health einen Umsatz von 254.232 Mrd.USD sowie ein EPS von 7.23 USD.

Redaktion finanzen.ch