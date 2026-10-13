Capital One Financial Aktie 322351 / US14040H1059
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13.10.2026 16:02:28
S&P 500-Papier Capital One Financial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Capital One Financial von vor 3 Jahren verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Capital One Financial-Aktie Anlegern gebracht.
Das Capital One Financial-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 95.20 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 USD in die Capital One Financial-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1.050 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 211.28 USD, da sich der Wert eines Capital One Financial-Anteils am 12.10.2026 auf 201.14 USD belief. Damit wäre die Investition um 111.28 Prozent gestiegen.
Der Börsenwert von Capital One Financial belief sich zuletzt auf 122.35 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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