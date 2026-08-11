S&P 500-Papier Capital One Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in Capital One Financial von vor einem Jahr abgeworfen

Vor 1 Jahr wurde das Capital One Financial-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 208.25 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0.480 Capital One Financial-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 105.15 USD, da sich der Wert einer Capital One Financial-Aktie am 10.08.2026 auf 218.97 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 5.15 Prozent gesteigert.

Capital One Financial erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 133.66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch