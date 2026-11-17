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|Rentables Capital One Financial-Investment?
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17.11.2026 16:02:19
S&P 500-Papier Capital One Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Capital One Financial-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Capital One Financial gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Capital One Financial-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Capital One Financial-Anteile betrug an diesem Tag 151.95 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 65.811 Capital One Financial-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 12’716.03 USD, da sich der Wert einer Capital One Financial-Aktie am 16.11.2026 auf 193.22 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 27.16 Prozent gesteigert.
Jüngst verzeichnete Capital One Financial eine Marktkapitalisierung von 117.24 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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