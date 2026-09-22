Capital One Financial Aktie 322351 / US14040H1059
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22.09.2026 16:02:23
S&P 500-Papier Capital One Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Capital One Financial-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
So viel hätten Anleger mit einem frühen Capital One Financial-Investment verdienen können.
Am 22.09.2021 wurde die Capital One Financial-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Capital One Financial-Papier bei 159.62 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Capital One Financial-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0.626 Capital One Financial-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 128.38 USD, da sich der Wert einer Capital One Financial-Aktie am 21.09.2026 auf 204.92 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +28.38 Prozent.
Capital One Financial wurde jüngst mit einem Börsenwert von 124.12 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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