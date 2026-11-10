S&P 500-Papier Capital One Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Capital One Financial-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor 3 Jahren wurde das Capital One Financial-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 104.58 USD. Bei einem Capital One Financial-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9.562 Capital One Financial-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 09.11.2026 auf 198.58 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’898.83 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 89.88 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Capital One Financial belief sich zuletzt auf 120.77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch