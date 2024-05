S&P 500-Papier Capital One Financial-Aktie: Diese Dividendenzahlung sieht Capital One Financial für Anleger vor

Für das Jahr 2023 wurde im Zuge der Hauptversammlung von S&P 500-Titel Capital One Financial am 02.05.2024 eine Dividende in Höhe von 2.40 USD beschlossen. Wie die Dividendenhistorie offenbart, hat sich die Dividende damit im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert. Insgesamt wurde beschlossen 1.16 Mrd. USD an Aktionäre auszuzahlen. So dezimierte sich die Capital One Financial- Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 1.61 Prozent.

Capital One Financial- Ausschüttungsrendite im Blick

Schlussendlich notierte die Capital One Financial-Aktie am Tag der Hauptversammlung via NYSE bei 141.81 USD. Das Capital One Financial-Papier verzeichnet für das Jahr 2023 eine Dividendenrendite von 1.83 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich reduziert, damals betrug sie noch 2.58 Prozent.

Capital One Financial-Aktienkurs verglichen mit tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 3 Jahren ist der Capital One Financial-Aktienkurs via NYSE um 5.41 Prozent gesunken. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite gemessen an einer Performance von -1.55 Prozent dennoch stärker zugenommen als der Capital One Financial-Kurs.

Dividendenaussichten von Dividenden-Aktie Capital One Financial

Für 2024 erwarten Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 2.48 USD. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 1.75 Prozent fallen.

Capital One Financial-Kerndaten

Der Börsenwert des S&P 500-Unternehmens Capital One Financial beträgt aktuell 54.237 Mrd. USD. Capital One Financial weist aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10.97 auf. Im Jahr 2023 erwirtschaftete Capital One Financial einen Umsatz von 49.160 Mrd.USD sowie ein EPS von 11.98 USD.

Redaktion finanzen.ch