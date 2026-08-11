Cadence Design Systems Aktie 916187 / US1273871087
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Cadence Design Systems-Anlage im Blick
|
11.08.2026 16:02:20
S&P 500-Papier Cadence Design Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Cadence Design Systems von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Cadence Design Systems-Aktie Investoren gebracht.
Das Cadence Design Systems-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 24.80 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Cadence Design Systems-Papier investiert hätte, befänden sich nun 4.032 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 10.08.2026 auf 331.91 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’338.35 USD wert. Damit wäre die Investition um 1’238.35 Prozent gestiegen.
Am Markt war Cadence Design Systems jüngst 93.47 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Nachrichten zu Cadence Design Systems Inc.
|
16:02
|S&P 500-Papier Cadence Design Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Cadence Design Systems von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
04.08.26
|S&P 500-Titel Cadence Design Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Cadence Design Systems von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
28.07.26
|S&P 500-Wert Cadence Design Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Cadence Design Systems-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
21.07.26
|S&P 500-Titel Cadence Design Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Cadence Design Systems-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
17.07.26
|Schwacher Handel in New York: S&P 500 verliert schlussendlich (finanzen.ch)
|
17.07.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 beendet den Handel im Minus (finanzen.ch)
|
17.07.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 in Rot (finanzen.ch)
|
17.07.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 leichter (finanzen.ch)
Analysen zu Cadence Design Systems Inc.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schliessen leichter -- SMI nach neuem Rekord letztlich schwächer -- DAX beendet Handel nach Allzeithoch fester -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am zweiten Handelstag der Woche unentschlossen. Der deutsche Aktienmarkt verbuchte unterdessen Gewinne. An der Wall Street waren rote Vorzeichen zu sehen. In Fernost zeigten sich daneben Verluste.