S&P 500-Papier Cadence Design Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Cadence Design Systems von vor 10 Jahren abgeworfen

Das Cadence Design Systems-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 24.80 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Cadence Design Systems-Papier investiert hätte, befänden sich nun 4.032 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 10.08.2026 auf 331.91 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’338.35 USD wert. Damit wäre die Investition um 1’238.35 Prozent gestiegen.

Am Markt war Cadence Design Systems jüngst 93.47 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch