Cadence Design Systems Aktie 916187 / US1273871087
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25.08.2026 16:02:23
S&P 500-Papier Cadence Design Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Cadence Design Systems-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Cadence Design Systems-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Das Cadence Design Systems-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Cadence Design Systems-Papier bei 232.51 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Cadence Design Systems-Aktie investiert, befänden sich nun 43.009 Cadence Design Systems-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 24.08.2026 13’587.37 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 315.92 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 35.87 Prozent angezogen.
Zuletzt verbuchte Cadence Design Systems einen Börsenwert von 88.01 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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