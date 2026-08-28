Brown-Forman b Aktie 914425 / US1156372096
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28.08.2026 16:02:20
S&P 500-Papier Brown-Forman B-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Brown-Forman B von vor 3 Jahren angefallen
Vor Jahren Brown-Forman B-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Vor 3 Jahren wurde die Brown-Forman B-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 68.46 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 146.071 Brown-Forman B-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 27.28 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3’984.81 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 60.15 Prozent eingebüsst.
Der Börsenwert von Brown-Forman B belief sich jüngst auf 12.88 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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