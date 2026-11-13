S&P 500-Papier Brown-Forman B-Aktie: So viel hätte eine Investition in Brown-Forman B von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurde das Brown-Forman B-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 28.05 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Brown-Forman B-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 35.651 Brown-Forman B-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’070.94 USD, da sich der Wert einer Brown-Forman B-Aktie am 12.11.2026 auf 30.04 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 7.09 Prozent.

Brown-Forman B erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 13.81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch