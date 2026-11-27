Am 27.11.2021 wurde das Brown-Forman B-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 74.40 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Brown-Forman B-Aktie investiert, befänden sich nun 1.344 Brown-Forman B-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.11.2026 gerechnet (29.62 USD), wäre die Investition nun 39.81 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 60.19 Prozent eingebüsst.

Insgesamt war Brown-Forman B zuletzt 13.55 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch