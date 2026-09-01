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Broadridge Financial Solutions Aktie 2989959 / US11133T1034

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Broadridge Financial Solutions-Anlage unter der Lupe 01.09.2026 16:02:23

S&P 500-Papier Broadridge Financial Solutions-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Broadridge Financial Solutions von vor 3 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Broadridge Financial Solutions-Aktie Anlegern gebracht.

Broadridge Financial Solutions
145.43 CHF -1.68%
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Broadridge Financial Solutions-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 187.74 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5.327 Broadridge Financial Solutions-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 971.45 USD, da sich der Wert eines Broadridge Financial Solutions-Papiers am 31.08.2026 auf 182.38 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 2.86 Prozent verringert.

Broadridge Financial Solutions war somit zuletzt am Markt 20.94 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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