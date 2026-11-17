Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit der Broadridge Financial Solutions-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 224.77 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Broadridge Financial Solutions-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.445 Broadridge Financial Solutions-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 86.86 USD, da sich der Wert eines Broadridge Financial Solutions-Papiers am 16.11.2026 auf 195.24 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 13.14 Prozent verringert.

Der Broadridge Financial Solutions-Wert an der Börse wurde auf 21.75 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch