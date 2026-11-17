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|Profitabler Broadridge Financial Solutions-Einstieg?
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17.11.2026 16:02:19
S&P 500-Papier Broadridge Financial Solutions-Aktie: So viel Verlust hätte ein Broadridge Financial Solutions-Investment von vor einem Jahr eingebracht
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Broadridge Financial Solutions-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit der Broadridge Financial Solutions-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 224.77 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Broadridge Financial Solutions-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.445 Broadridge Financial Solutions-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 86.86 USD, da sich der Wert eines Broadridge Financial Solutions-Papiers am 16.11.2026 auf 195.24 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 13.14 Prozent verringert.
Der Broadridge Financial Solutions-Wert an der Börse wurde auf 21.75 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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