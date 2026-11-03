S&P 500-Papier Broadridge Financial Solutions-Aktie: So viel hätte eine Investition in Broadridge Financial Solutions von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 03.11.2021 wurde das Broadridge Financial Solutions-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 169.87 USD. Bei einem Broadridge Financial Solutions-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5.887 Broadridge Financial Solutions-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’084.48 USD, da sich der Wert eines Broadridge Financial Solutions-Anteils am 02.11.2026 auf 184.22 USD belief. Aus 1’000 USD wurden somit 1’084.48 USD, was einer positiven Performance von 8.45 Prozent entspricht.

Broadridge Financial Solutions wurde am Markt mit 20.18 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch