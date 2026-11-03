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|Broadridge Financial Solutions-Investition
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03.11.2026 16:02:21
S&P 500-Papier Broadridge Financial Solutions-Aktie: So viel hätte eine Investition in Broadridge Financial Solutions von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Broadridge Financial Solutions-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Am 03.11.2021 wurde das Broadridge Financial Solutions-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 169.87 USD. Bei einem Broadridge Financial Solutions-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5.887 Broadridge Financial Solutions-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’084.48 USD, da sich der Wert eines Broadridge Financial Solutions-Anteils am 02.11.2026 auf 184.22 USD belief. Aus 1’000 USD wurden somit 1’084.48 USD, was einer positiven Performance von 8.45 Prozent entspricht.
Broadridge Financial Solutions wurde am Markt mit 20.18 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Broadridge Financial Solutions IncShs
Analysen zu Broadridge Financial Solutions IncShs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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