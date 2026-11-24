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|Broadridge Financial Solutions-Investition im Blick
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24.11.2026 16:02:24
S&P 500-Papier Broadridge Financial Solutions-Aktie: So viel hätte eine Investition in Broadridge Financial Solutions von vor 3 Jahren gekostet
Anleger, die vor Jahren in Broadridge Financial Solutions-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Vor 3 Jahren wurde das Broadridge Financial Solutions-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Broadridge Financial Solutions-Papier an diesem Tag bei 186.59 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Broadridge Financial Solutions-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5.359 Broadridge Financial Solutions-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.11.2026 gerechnet (181.82 USD), wäre die Investition nun 974.44 USD wert. Aus 1’000 USD wurden somit 974.44 USD, was einer negativen Performance von 2.56 Prozent entspricht.
Zuletzt verbuchte Broadridge Financial Solutions einen Börsenwert von 20.65 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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