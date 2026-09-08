Broadridge Financial Solutions Aktie 2989959 / US11133T1034
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|Lukrative Broadridge Financial Solutions-Investition?
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08.09.2026 16:02:22
S&P 500-Papier Broadridge Financial Solutions-Aktie: Hätte sich eine Anlage in Broadridge Financial Solutions von vor 5 Jahren rentiert?
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Broadridge Financial Solutions-Aktien verdienen können.
Vor 5 Jahren wurde die Broadridge Financial Solutions-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 171.81 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 58.204 Broadridge Financial Solutions-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 04.09.2026 10’062.28 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 172.88 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 0.62 Prozent zugenommen.
Jüngst verzeichnete Broadridge Financial Solutions eine Marktkapitalisierung von 19.71 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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