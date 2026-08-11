Broadridge Financial Solutions Aktie 2989959 / US11133T1034
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11.08.2026 16:02:20
S&P 500-Papier Broadridge Financial Solutions-Aktie: Hätte sich eine Anlage in Broadridge Financial Solutions von vor 5 Jahren gelohnt?
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Broadridge Financial Solutions gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Broadridge Financial Solutions-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Broadridge Financial Solutions-Aktie an diesem Tag 172.12 USD wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1’000 USD in die Broadridge Financial Solutions-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5.810 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’007.44 USD, da sich der Wert eines Broadridge Financial Solutions-Papiers am 10.08.2026 auf 173.40 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 0.74 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von Broadridge Financial Solutions belief sich zuletzt auf 18.99 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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