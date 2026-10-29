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29.10.2026 16:02:25
S&P 500-Papier Broadcom-Aktie: So viel hätte eine Investition in Broadcom von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Broadcom-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Vor 5 Jahren wurden Broadcom-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 53.17 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Broadcom-Papier investiert hätte, hätte er nun 18.809 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 6’617.07 USD, da sich der Wert eines Broadcom-Anteils am 28.10.2026 auf 351.81 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +561.71 Prozent.
Broadcom erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1.68 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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