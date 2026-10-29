S&P 500-Papier Broadcom-Aktie: So viel hätte eine Investition in Broadcom von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor 5 Jahren wurden Broadcom-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 53.17 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Broadcom-Papier investiert hätte, hätte er nun 18.809 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 6’617.07 USD, da sich der Wert eines Broadcom-Anteils am 28.10.2026 auf 351.81 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +561.71 Prozent.

Broadcom erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1.68 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch