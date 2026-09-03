S&P 500-Papier Broadcom-Aktie: So viel hätte eine Investition in Broadcom von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Broadcom-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 49.77 USD wert. Wer vor 5 Jahren 10’000 USD in die Broadcom-Aktie investiert hat, hat nun 200.932 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 73’790.39 USD, da sich der Wert einer Broadcom-Aktie am 02.09.2026 auf 367.24 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 637.90 Prozent vermehrt.

Broadcom markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1.76 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch