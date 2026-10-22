S&P 500-Papier Broadcom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Broadcom von vor 3 Jahren eingefahren

Vor 3 Jahren wurde das Broadcom-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 85.36 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1.171 Broadcom-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 395.72 USD, da sich der Wert eines Broadcom-Anteils am 21.10.2026 auf 337.80 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 295.72 Prozent vermehrt.

Alle Broadcom-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1.59 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch