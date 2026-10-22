|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lukrative Broadcom-Investition?
|
22.10.2026 16:02:20
S&P 500-Papier Broadcom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Broadcom von vor 3 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Broadcom-Investment gewesen.
Vor 3 Jahren wurde das Broadcom-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 85.36 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1.171 Broadcom-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 395.72 USD, da sich der Wert eines Broadcom-Anteils am 21.10.2026 auf 337.80 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 295.72 Prozent vermehrt.
Alle Broadcom-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1.59 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Broadcom
|
20:27
|Broadcom Aktie News: Broadcom zeigt sich am Abend freundlich (finanzen.ch)
|
16:29
|Broadcom Aktie News: Broadcom verteuert sich am Nachmittag (finanzen.ch)
|
15.10.26
|S&P 500-Wert Broadcom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Broadcom-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
08.10.26
|S&P 500-Wert Broadcom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Broadcom von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
01.10.26
|S&P 500-Titel Broadcom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Broadcom-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Analysten sehen bei Broadcom-Aktie Potenzial (finanzen.net)
Analysen zu Broadcom
|21.09.26
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|03.09.26
|Broadcom Buy
|UBS AG
|03.09.26
|Broadcom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.26
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|21.09.26
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|03.09.26
|Broadcom Buy
|UBS AG
|03.09.26
|Broadcom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.26
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|21.09.26
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|03.09.26
|Broadcom Buy
|UBS AG
|03.09.26
|Broadcom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.26
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|26.08.26
|Broadcom Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.06.26
|Broadcom Sector Perform
|RBC Capital Markets
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Broadcom am 22.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen: Relativ ruhiger Wochenausklang -- SMI und DAX gehen schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigt sich gespalten. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.