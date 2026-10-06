S&P 500-Papier Bristol-Myers Squibb-Aktie: Wäre eine Bristol-Myers Squibb-Anlage von vor 5 Jahren rentabel gewesen?

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Bristol-Myers Squibb-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Bristol-Myers Squibb-Aktie bei 59.19 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Bristol-Myers Squibb-Papier investiert hätte, befänden sich nun 168.947 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Bristol-Myers Squibb-Aktie auf 58.81 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9’935.80 USD wert. Damit wäre die Investition um 0.64 Prozent gesunken.

Der Börsenwert von Bristol-Myers Squibb belief sich zuletzt auf 120.31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch