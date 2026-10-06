S&P 500-Papier Bristol-Myers Squibb-Aktie: Wäre eine Bristol-Myers Squibb-Anlage von vor 5 Jahren rentabel gewesen?

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’789 0.6%  SPI 19’562 0.5%  Dow 51’610 0.7%  DAX 25’449 0.8%  Euro 0.9358 0.3%  EStoxx50 6’272 0.5%  Gold 4’163 0.6%  Bitcoin 71’218 0.0%  Dollar 0.8312 0.0%  Öl 99.8 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882Holcim1221405Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Sika41879292
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Warnsignale am Aktienmarkt: Welche historischen Lektionen bei Börsenturbulenzen schützen
Entgegen klassischer Marktlogik: Goldpreis klettert trotz Fed-Zinsen über 4.000 Dollar
UBS-Aktie in Grün: CEO hebt Bedeutung des US-Geschäfts hervor - Ehemalige CS-Fondsadministrationsgeschäfte an Northern Trust übertragen
Partners Group-Aktie stärker: Britischer Fonds steht vor der Liquidation
Idorsia-Aktie deutlich tiefer: Veröffentlichung neuer Daten zu Blutdruckmittel
Suche...
ETF Sparplan

Bristol-Myers Squibb Aktie 914188 / US1101221083

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Lohnendes Bristol-Myers Squibb-Investment? 06.10.2026 16:02:17

S&P 500-Papier Bristol-Myers Squibb-Aktie: Wäre eine Bristol-Myers Squibb-Anlage von vor 5 Jahren rentabel gewesen?

Vor Jahren Bristol-Myers Squibb-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Bristol-Myers Squibb
49.29 CHF 0.64%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Bristol-Myers Squibb-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Bristol-Myers Squibb-Aktie bei 59.19 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Bristol-Myers Squibb-Papier investiert hätte, befänden sich nun 168.947 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Bristol-Myers Squibb-Aktie auf 58.81 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9’935.80 USD wert. Damit wäre die Investition um 0.64 Prozent gesunken.

Der Börsenwert von Bristol-Myers Squibb belief sich zuletzt auf 120.31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen

Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Bristol-Myers Squibb Co.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten